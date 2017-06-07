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Детская комната для детей сотрудников обустроена в 1 из 18 министерств. Об этом говорится в ответах министерств и секретариата Кабинета Министров на запросы Українських Новин.

В частности, согласно ответам ведомств, лишь в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства обустроена данная комната.

«На заседании членов первичной профсоюзной организации сотрудников Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 11 мая 2017 года было принято решение рассмотреть вопрос об обустройстве комнаты для детей сотрудников Минрегиона... Следовательно, в Минрегионе инициировали создание детской комнаты», - говорится в ответе министерства.

Отмечается, что обустройство комнаты осуществлено усилиями сотрудников ведомства.

Кроме того, подчеркивается, что находиться в ней смогут и дети посетителей министерства.

В министерстве работает 250 женщин, 150 из которых имеют несовершеннолетних детей (90 – дошкольного возраста и 80 – школьного).

В свою очередь Министерство молодежи и спорта сообщило, что на данный момент детская комната отсутствует, но ведомство обратилось с письмом к ГП «Национальный спортивный комплекс «Олимпийский», который является балансодержателем здания, с просьбой рассмотреть возможность обустройства такой комнаты в административном здании.

В сентябре 2016 года министр Кабмина Александр Саенко анонсировал, что секретариат намерен открыть комнату для детей в здании правительства, но по состоянию на май данной комнаты нет.

В ответе всех остальных министерств отмечается, что детские комнаты в ведомствах отсутствуют, и их открытие в ближайшее время не предусмотрено.

 
ForUm

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