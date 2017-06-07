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Турция считает неправильными решение ряда арабских государств о разрыве дипломатических отношений с Катаром, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главами ряда зарубежных дипмиссий. Об этом сообщает Anadolu.

«Напряженность вокруг Катара имеет место в период, когда мы более всего нуждаемся в солидарности и сотрудничестве, и не принесет пользы ни одному государству региона»,- сказал Эрдоган.

Президент отметил, на фоне уже имеющихся проблем в регионе назревают новые. «Лучшим путем для урегулирования проблем является взаимный диалог. В данной связи, мы приветствуем конструктивную и хладнокровную позицию Дохи», - отметил он.

«Попытки изолировать Катар, ведущий эффективную борьбу с терроризмом, не внесут вклада в решение проблем. Турция продолжит развивать отношения со всеми дружескими странами, которые оказали ей поддержку в период предотвращения попытки военного переворота 15 июля 2016 года, в том числе и с Катаром»,- добавил Эрдоган.

Анкара прилагает и продолжит прилагать усилия для решения кризиса вокруг Катара, сказал президент Турции.

Эрдоган подчеркнул, что обвинения, выдвинутые против Катара, слишком серьезны. «Надеюсь, что в самом скором времени напряженность спадет, а ограничения в отношении Дохи будут сняты. Страны региона должны направить энергию на то, чтобы устранить истинную причину разногласий. Мы должны вместе свести на нет планы сил, стремящихся к эскалации противостояния в регионе. Проблемы в таких странах, как Сирия, Ирак, Йемен и Ливия должны быть сняты»,- добавил турецкий лидер.

Напомним, целый ряд арабских государств прекратили дипотношения с Катаром из-за якобы поддержки терроризма и наложили санкции.

Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ закрыли все транспортные связи с Катаром, будь то наземные, морские или воздушные.

Все граждане Катара должны в течение ближайших двух недель покинуть территории этих стран, а граждане этих стран - покинуть Катар.

ОАЭ и Египет также выслали катарских дипломатов, дав им 48 часов на то, чтобы упаковать чемоданы.

Саудовская Аравия закрыла местное бюро «Аль-Джазиры», но добавляет, что граждане Катара по-прежнему смогут совершить хадж в Мекку.

Египет, Йемен, Мальдивы и базирующееся на востоке страны правительство Ливии также разорвали дипломатические отношения с Катаром.

Практически все продовольствие в Катаре импортное, по этой причине местное население сейчас активно запасается едой.
ForUm

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