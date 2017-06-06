В городе Белая Церковь произошел взрыв на автозаправочной станции, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
«Произошел взрыв без последующего горения. В результате один человек погиб, еще один пострадавший с ожогами каретой скорой помощи доставлен в больницу», - говорится в сообщении.
По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехническая лаборатория полиции Киевской области.
Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате нарушения техники безопасности на объектах с повышенной опасностью. Во время подготовки АЗС в эксплуатацию, после смены собственника, рабочие проводили ремонтные работы.
Назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет установлена причина трагедии. Следователи предварительно квалифицируют это событие по ч.2 ст.273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
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