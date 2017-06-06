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В городе Белая Церковь произошел взрыв на автозаправочной станции, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

«Произошел взрыв без последующего горения. В результате один человек погиб, еще один пострадавший с ожогами каретой скорой помощи доставлен в больницу», - говорится в сообщении.

По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехническая лаборатория полиции Киевской области.

Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате нарушения техники безопасности на объектах с повышенной опасностью. Во время подготовки АЗС в эксплуатацию, после смены собственника, рабочие проводили ремонтные работы.

Назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет установлена ​​причина трагедии. Следователи предварительно квалифицируют это событие по ч.2 ст.273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
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