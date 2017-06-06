Сегодня днем члены незаконных вооруженных формирований 46 раз открывали огонь по опорным пунктам ВС Украины, все чаще применяя запрещенные минскими соглашениями образцы вооружения.

По данным пресс-центра штаба, существенное обострение отмечается на луганском направлении.

«С начала суток в результате боевых действий четверо украинских воинов получили ранения», - говорится в сводке.

На приморском направлении самая напряженная ситуация – в районе Чермалыка. Там по опорных пунктам ВСУ противник неоднократно открывал огонь из минометов калибра 120 мм, а под вечер применил и РСЗО «Град». Также неспокойно было поблизости Водяного, где боевики били из гранатометов и стрелкового оружия.

На донецком направлении НВФ продолжают обстреливать оборонительные укрепления сил АТО в пригороде Авдеевки из пехотного вооружения, иногда – из минометов калибра 82 мм. Из таких же минометов боевики били северо-восточнее, в районе Верхнеторецкого и Зайцево. Вблизи Новгородского противник обстреливал опорные пункты из стрелкового оружия, а неподалеку Троицкого применял крупнокалиберные пулеметы.

На луганском направлении пророссийские бандформирования значительно активизировались в течение последних 24 часов. В частности, военных, которые держат оборону на подступах к Крымскому и Новотошковскому, НВФ обстреливали из ствольной артиллерии калибра 122 и 152 мм, а также минометов. В начале суток под вражеский огонь из 120-мм минометов попали позиции вблизи Трехизбенки. В районе Новоалександровки пророссийские бандформирования применяли 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие, а у Новозвановки открывали огонь из вооружения БМП.