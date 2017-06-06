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В «Нафтогазе Украины» прокомментировал заявление зампредседателя правления «Газпрома» Александра Медведева о том, что Стокгольмский арбитраж не отменял правило «бери или плати» в контракте с «Нафтогазом».

Об этом сообщатся на странице компании в Facebook.

«Зберігайте спокій та лупайте сю скалу», - отметили в «Нафтогазе».

Напомним, российский монополист «Газпром» заявил, что Стокгольмский арбитраж не отменял правило take or pay («бери или плати») в контракте с НАК «Нафтогаз Украина». 

 
ForUm

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