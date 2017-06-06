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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что для принятия в Украине закона о свободном обращении оружия существует много препятствий. Об этом он сказал сегодня на брифинге в Запорожье.

«Существует очень много препятствий для принятия парламентом Украины закона о свободном обращении оружия. В первую очередь, статистика свидетельствует: большинство граждан Украины против этого решения», - заявил министр, сообщает Укринформ.

«Кроме того, это случаи применения оружия сейчас, которые указывают на то, что для принятия такого закона необходимо очень многое учесть для того, чтобы оружие ни в коем случае не попало в руки лиц с нестабильной психикой, преступников, людей с зависимостями и психическими расстройствами», - заявил Аваков.

В то же время он отметил, что без учета всех этих данных принятия закона о свободном обращении оружия недопустимо.

Как ранее сообщал ForUm, , глава Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что депутаты готовят законопроект о свободном обращении оружия в Украине. Он выразил надежду, что осенью этот законопроект будет внесен на рассмотрение Совета.
ForUm

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