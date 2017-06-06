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Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год» (относительно обеспечения финансирования местных выборов)», сообщает информационное управление Аппарата ВРУ.

За соответствующий проект закона №6431 проголосовал 271 народный депутат.

Отмечается, что законом по общему фонду государственного бюджета увеличены расходы Центральной избирательной комиссии по бюджетной программе 6741020 «Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов» на сумму 272 млн 320,9 тыс. гривен.

Законом определены источником проведения дополнительных расходов доходы общего фонда государственного бюджета и увеличены на соответствующую сумму поступления сборов на обязательное государственное пенсионное страхование с отдельных видов хозяйственных операций по коду 24140300 «Сбор во время приобретения права собственности на легковые автомобили».

Законом уточнены объемы доходов и расходов государственного бюджета в целом и по общему фонду, утвержденные в статье 1 закона, и осуществлены в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Центральной избирательной комиссии в общем фонде государственного бюджета, перераспределение расходов потребления между бюджетными программами, увеличив такие расходы по бюджетной программе 6731010 «Руководство и управление в сфере проведения выборов и референдумов» на сумму 3 млн гривен (при этом расходы на оплату труда увеличиваются на 4805 тыс. гривен, из которых 1805 тыс. гривен - за счет уменьшения объема других текущих расходов по этой бюджетной программе) за счет уменьшения на соответствующую сумму этих расходов по бюджетной программе 6731050 «Функционирование Государственного реестра избирателей».

Закон принят с технико-юридическими правками.
ForUm

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