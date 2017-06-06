Бывший руководитель коммунального предприятия Березанского горсовета осужден за поддержку «антимайдана», сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Установлено, что экс-руководитель за средства коммунального предприятия направлял служебный автотранспорт для перевозки людей в Киев для участия в массовых мероприятиях в поддержку «антимайдана».

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 191 УК Украины (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением).

Баришевский отдел Бориспольской местной прокуратуры доказал вину злоумышленника в полном объеме. Судом обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год с назначением дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на один год.

Кроме этого, прокуратурой в интересах громады Березани заявлен гражданский иск в уголовном производстве о возмещении убытков, причиненных уголовным правонарушением, который судом удовлетворен в полном объеме.