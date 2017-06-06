Польская нефтегазовая компания PGNiG считает украинский газовый рынок очень перспективным и планирует в этом году удвоить экспорт газа по сравнению с прошлым годом.

Об этом во время Второй польско-украинской газовой конференции в Варшаве заявил заместитель председателя PGNiG Мацей Возняк, сообщает Укринформ.

«Прошлый год был переломным для нас, мы экспортировали в Украину 370 млн куб. газа... Этот год будет лучше, чем предыдущий в два раза», - заявил Возняк.

По его словам, основным препятствием для экспорта газа является слабая пропускная способность, ответом на которую будет строительство украинско-польского газового соединения.

Ситуацию на украинском энергетическом рынке он назвал «очень динамической», поскольку на нем есть большое количество трейдеров, а транзакции происходят на короткие промежутки времени.

В то же время, он назвал это хорошей возможностью, чтобы «подтянуть этот рынок ближе в Европу».

Возняк подчеркнул: если газовый хаб будет построен до 2021 года, то с 2022 года в Украину сможет поступать газ из любого направления - Польши, Норвегии, сжиженный газ из LNG-терминала на севере РП и пр.

«Такой газовый хаб необходим как можно скорее», - отметил он.

Заместитель главы PGNiG также подчеркнул, что Украина имеет значительные возможности для хранения газа, и вместе с польскими мощностями они будут неотъемлемой частью польско-украинского газового хаба. Впрочем, он добавил, что польская сторона пока что не рассматривает свое финансовое участие в модернизации украинских газохранилищ.