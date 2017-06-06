Украина получит право на принудительное выполнение решения Стокгольмского арбитража в разных странах (юрисдикциях), где есть активы «Газпрома», если он откажется выполнять решение суда и возмещать компенсацию НАК «Нафтогаз Украины». «Газпром» заявляет, что Стокгольмский арбитраж не отменял правило take or pay («бери или плати») в контракте с «Нафтогазом».

Согласно решению Стокгольмского арбитража цена на российский газ будет пересмотрена с 2014 года, заявил председатель правления НАК Андрей Коболев.

Круизный лайнер типа река-море «Генерал Ватутин» изменил курс и отправился в Россию. Позже стало известно, что теплоход был вывезен в молдавский порт Джурджулешты и продан.

В результате обрушения породы на шахте «Октябрьская» в Кривом Роге погиб горняк.

Всемирный банк улучшил прогноз роста украинской экономики в 2018 году до 3,5% с 3%, а в 2019 году - до 4% с 3%, сохранив при этом прогноз роста на текущий год на уровне 2%.

Целый ряд арабских государств прекратили дипотношения с Катаром из-за якобы поддержки терроризма.

Министр внутренних дел Арсен Аваков уверяет, что правоохранители не допустят акций по блокированию работы предприятий.

За прошедшие сутки члены НВФ 77 раз открывали огонь по позициям ВСУ, четверо военных получили ранения.

Разведывательные службы США установили, что перед днем голосования на президентских выборах в США компьютеры избирательных комиссий были массово атакованы с вмешательством Главного разведывательного управления РФ.

Злоумышленнику, который пытался убить добровольцев АТО Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву, объявлено о подозрении.

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о реформировании сферы парковки транспортных средств.

Россия введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В Евросоюзе одобрили принципиальное решение продлить на год санкции против экономики оккупированного Россией Крыма.