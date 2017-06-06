Украина вошла в десятку стран с худшими дорогами в мире. Это следует из ежегодного рейтинга стран мира по качеству дорожного покрытия, представленного организацией The World Economic Forum.

Специалисты изучили состояние дорог в 144 стране мира и оценивали их по 7-балльной шкале.

По данным The World Economic Forum, лучшие дороги в мире – во Франции, эта страна получила наивысшую оценку в 6,5 балла. Второе место заняли ОАЭ, а третье – Сингапур. В десятку лучших также попали Португалия, Оман, Швейцария, Австрия, Гонконг, Финляндия и Германия, сообщает Autocentre.ua.

Самые худшие дороги – в Молдове: эта страна получила всего 1,5 балла, ведь 40% местных дорог требуют капитального ремонта. Дороги Украины не особо лучше – 137 место.

Ниже нашей страны оказались также Монголия, Гвинея, Румыния и Гаити. Россия заняла 123 место.

В прошлом году Украина была 134-ой в рейтинге The World Economic Forum, однако тогда эксперты исследовали только 138 стран.

Как сообщал ForUm, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство готово инвестировать государственные средства в развитие дорожного хозяйства и повышение качества дорог, но не будет терпеть «халтуру» - независимо от источников финансирования работ.