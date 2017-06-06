Вчера, 5 июня, в Верхнеторецком в результате обстрела со стороны временно оккупированной территории пострадал 27-летний мужчина, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.
«Взрыв прогремел вчера около 21 часов. В момент разрыва снаряда мужчина находился возле своего домовладения. Пострадавший получил осколочные ранения левой голени и был госпитализирован в больницу города Торецк. Ему оказана медицинская помощь и рекомендовано терапевтическое лечение», – говорится в сообщении.
По данному факту полицией открыто уголовное производство по ч.2 ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.
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