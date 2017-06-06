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Египет закрывает свое воздушное пространство для всех самолетов из Катара. Ожидается, что во вторник его примеру последуют Саудовская Аравия и Бахрейн, сообщает ВВС.

Правительство Египта заявило, что закрывает свое воздушное пространство для катарских самолетов с 04:00 утра (по Гринвичу), до, как было сказано, «последующего уведомления».

В аэропорту столицы Катара Дохе ожидается хаос, так как это один из важных международных перевалочных пунктов.

Затронуты операции таких авиалиний, как Qatar Airways, Etihad Airways и Emirates.

Так как катарским самолетам придется избегать воздушного пространства Саудовской Аравии и Египта, им понадобится гораздо больше времени для того, чтобы прибывать в пункты назначения.

Но министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед Бин Абдуррахман Аль Тани сказал в интервью телеканалу «Аль-Джазира», что у Катара остается доступ к международным морским и воздушным путям.

Напомним, целый ряд арабских государств прекратили дипотношения с Катаром из-за якобы поддержки терроризма и наложили санкции.

Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ закрыли все транспортные связи с Катаром, будь то наземные, морские или воздушные.

Все граждане Катара должны в течение ближайших двух недель покинуть территории этих стран, а граждане этих стран - покинуть Катар.

ОАЭ и Египет также выслали катарских дипломатов, дав им 48 часов на то, чтобы упаковать чемоданы.

Саудовская Аравия закрыла местное бюро «Аль-Джазиры», но добавляет, что граждане Катара по-прежнему смогут совершить хадж в Мекку.

Египет, Йемен, Мальдивы и базирующееся на востоке страны правительство Ливии также разорвали дипломатические отношения с Катаром.

Практически все продовольствие в Катаре импортное, по этой причине местное население сейчас активно запасается едой.
ForUm

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