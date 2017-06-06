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Российские офицеры обучают членов незаконных вооруженных формирований уничтожать беспилотные летательные аппараты СММ ОБСЕ. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Вооруженных сил Украины.

«С военнослужащими зенитных подразделений 1 и 2 АК ВС РФ активно проводятся занятия по борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Особое внимание уделяется изучению беспилотных летательных аппаратов, которые используются СММ ОБСЕ», – говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что офицеры ВС РФ проводят занятия, инструктируют личный состав по открытию огня по беспилотным летательным аппаратам ОБСЕ при условии их гарантированного поражения и возможности скрытной эвакуации.

Напомним, 24 февраля члены НВФ обстреляли наблюдателей СММ ОБСЕ и забрали у них беспилотник  в Ясиноватой. Однако позже БПЛА вернули без собранных данных.

3 марта беспилотник СММ был сбит возле Донецкой фильтровальной станции.
ForUm

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