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Мужчина, который якобы стрелял в волонтера на трассе вблизи Глевахи 3 июня, никакого отношения к Службе безопасности Украины не имеет. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Служба безопасности Украины информирует, что человек, якобы стреляла в волонтера на трассе вблизи Глевахи 3 июня, никакого отношения к СБУ не имеет и не имел», – отметила она.

По словам Гитлянской, после публикации в СМИ относительно инцидента, была проведена служебная проверка.

«Установлено, что гражданин Чабан, который создал аварийную ситуацию и, по словам волонтера, стрелял в него, никогда не служил в органах безопасности. Просим СМИ проверять информацию перед ее публикацией», – подчеркнула она.

Напомним, по данным полиции, 3 июня вблизи города Васильков произошел конфликт с участием водителей двух автомобилей, когда один из них не предоставил преимущество в движении другому.

«Каждый из участников инцидента пытался доказать свою правоту. Один из водителей применил, по его словам, в целях самообороны, устройство для отстрела резиновыми пулями. В результате чего один из пассажиров другого автомобиля получил ранения в руку», – подчеркнули в полиции.

В свою очередь волонтер Роман Синицин на своей странице в Facebook сообщил, что оружие против волонтера-переселенца из Донецка Сергея Максимца применил сотрудник СБУ.

Позже он отметил, что им была подана непроверенная информация. 
ForUm

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