также в разделеПолитика
Порошенко: Украинские журналисты успешно противодействуют российской пропаганде 7
БПП призывает НАБУ и САП разобраться с газовым контрактом Тимошенко 190
Рада отложила избрание омбудсмена из-за НАПК 23
«Нафтогаз»: «Газпром» заставят выполнять решение Стокгольмского арбитража 112
Порошенко взялся за развитие сельской медицины 47
В ПАСЕ приняли проект резолюции об импичменте Аграмунта 43
Порошенко требует от ВР принять медреформу до конца сессии 99
Черногория ввела санкции против 149 россиян за агрессию против Украины 63
Хан: Безвиз – давно заслуженная награда для Украины 48
Украина не будет подавать новые иски в ЕСПЧ против РФ 74
Петренко: Украина готова к введению виз с РФ 134
Доработанные представления на Дейдея и Лозового направили в ГПУ 48
Тимошенко считает, что Украина победила в Стокгольмском арбитраже благодаря газовому контракту 2009 года 224
Грицак: Россияне должны ездить в Украину по биометрическим паспортам 70
Парубий: Украина не позволит России расшатать межконфессиональный мир 125
Геращенко: Кутовой ушел в отставку из-за Гройсмана 91
Турчинов выступает за скорейшее введение виз с РФ 94
В Сенате США предложили ужесточить санкции против России 77

Кабинет Министров передал в Верховную Раду пакет законопроектов по медицинской реформе, разработанный Министерством здравоохранения совместно с народными депутатами и экспертной средой, и надеется на обсуждение инициатив в ближайшее время.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время ознакомления с ходом строительства Национальной детской специализированной больницы «Охматдет», сообщает пресс-служба правительства.

«Нам нужно изменить систему медицины в Украине. И программа реформ, предложенная министерством, правительством, проработанная Нацсоветом реформ совместно с народными депутатами и является ответом на вопрос о том, как изменить медсистему в стране, - сказал глава правительства. - Надеемся на то, что пакет законопроектов, направленный в парламент, будет включен в повестку дня, и мы найдем поддержку и примем правильные решения, которые позволят сделать систему здравоохранения эффективной».

Премьер-министр еще раз напомнил, что ключевое условие медицинской реформы - повышение качественной медицинской услуги и, следовательно, увеличение продолжительности жизни украинцев.

В частности, по его словам, этого можно достигнуть путем введения автономизации лечебных учреждений. «Что мы должны финансировать: стены больниц или качество медицинской услуги? Ответ очевиден: оказал услугу - получил деньги. Автономизация больниц - это правильный шаг, который позволит больницам стать конкурентными, качественными», - сказал глава правительства.

Напомним, Президент Петр Порошено призвал парламент рассмотреть законопроект о медицинской реформе до окончания сессии.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года