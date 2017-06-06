Кабинет Министров передал в Верховную Раду пакет законопроектов по медицинской реформе, разработанный Министерством здравоохранения совместно с народными депутатами и экспертной средой, и надеется на обсуждение инициатив в ближайшее время.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время ознакомления с ходом строительства Национальной детской специализированной больницы «Охматдет», сообщает пресс-служба правительства.

«Нам нужно изменить систему медицины в Украине. И программа реформ, предложенная министерством, правительством, проработанная Нацсоветом реформ совместно с народными депутатами и является ответом на вопрос о том, как изменить медсистему в стране, - сказал глава правительства. - Надеемся на то, что пакет законопроектов, направленный в парламент, будет включен в повестку дня, и мы найдем поддержку и примем правильные решения, которые позволят сделать систему здравоохранения эффективной».

Премьер-министр еще раз напомнил, что ключевое условие медицинской реформы - повышение качественной медицинской услуги и, следовательно, увеличение продолжительности жизни украинцев.

В частности, по его словам, этого можно достигнуть путем введения автономизации лечебных учреждений. «Что мы должны финансировать: стены больниц или качество медицинской услуги? Ответ очевиден: оказал услугу - получил деньги. Автономизация больниц - это правильный шаг, который позволит больницам стать конкурентными, качественными», - сказал глава правительства.

Напомним, Президент Петр Порошено призвал парламент рассмотреть законопроект о медицинской реформе до окончания сессии.