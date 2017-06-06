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Лондонская полиция назвала имена двух из троих исполнителей теракта 3 июня. По данным Скотленд-Ярда, это 27-летний Хурам Шазад Батт и 30-летний Рашид Редуан. Оба проживали в районе Баркинг на востоке Лондона, сообщает ВВС.

Все трое нападавших были убиты полицейскими. Имя третьего участника нападения пока не называется.

По данным полиции, Батт был родом из Пакистана и имел британский паспорт. Происхождение Редуана пока остается неясным. Сам он называл себя марроканцем и ливийцем, а также использовал разные даты рождения и имена.

Батт работал в компании Auriga (управляет системой ресторанов быстрого питания Kentucky Fried Chicken), а до октября 2016 года шесть месяцев работал стажером в службе поддержки клиентов лондонского метрополитена.

«Хурам Шазад Батт был известен полиции и МИ-5. Однако никаких данных о том, что данное нападение планировалось, не было. Другой нападавший Рашид Редуан ранее спецслужбам известен не был», - говорится в сообщении Скотленд-Ярда.

Как сообщалось, на всех троих нападавших были фальшивые пояса смертников. Судя по фотографиям в социальных сетях, на теле одного из мужчин были закреплены предметы, похожие на баллончики, которые можно принять за самодельные взрывные устройства.

Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных ножами мужчин выскочили из машины и начали нападать на прохожих. В районе рынка Боро-маркет все трое были убиты полицейскими.

В результате теракта погибли семь человек, 48 получили ранения, в том числе тяжелые. 
ForUm

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