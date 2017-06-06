За прошедшие сутки члены НВФ 77 раз открывали огонь по позициям ВСУ, четверо военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Обстановка в районе проведения АТО снова осложнилась. На отдельных участках линии соприкосновения российско-террористические бандформирования ощутимо повысили интенсивность и плотность огня. Все чаще боевики во время обстрелов применяли тяжелое артиллерийское вооружение, в том числе один раз и реактивные системы залпового огня», - говорится в сообщении.

На приморском направлении зафиксировано 39 вражеских обстрелов. «Впервые за несколько последних дней боевики применили реактивные системы залпового огня. Произошло это в районе Богдановки. Там противник одновременно бил по нашим позициям и с 120-мм минометов», - отметили в штабе.

На том же направлении из минометов калибра 120 мм бандформирования вели огонь по украинским воинам, которые держат оборону вблизи Чермалыка и Красногоровки. Кроме того, возле Чермалыка наемники использовали ствольную артиллерию калибра 122 мм.

Неспокойно вчера было и возле Водяного, Широкино, Павлополя, Новотроицкого, Гнутово, Талаковки и Марьинки, где противник неоднократно совершал обстрелы опорных пунктов ВСУ из стрелкового оружия, гранатометов и минометов калибра 82 мм.

На том же направлении вчера было зафиксировано три обстрела противником жилых кварталов населенных пунктов, в частности в Красногоровке, Павлополе и Марьинке. Никто из гражданских не пострадал.

На донецком направлении НВФ 26 раз открывали огонь по украинским воинам. «Горячее всего – в пригороде Авдеевки, где боевики систематически вели по укреплениям сил АТО плотный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, танковых пушек и менее мощного пехотного вооружения. Кроме того, из запрещенных минометов и вооружения танка оккупанты били по нашим опорным пунктам вблизи Песков. Неспокойно было также в районе Зайцево, Новгородского, Верхнеторецкого, Опытного и Невельского», - сказано в сообщении.

Во время вражеского обстрела укреплений ВСУ возле Верхнеторецкого одна из мин калибра 82 мм разорвалась возле жилого сектора, в результате чего ранения получил местный житель.

На луганском направлении НВФ из минометов калибра 120 мм несколько раз вели огонь по бойцам ВС Украины, которые держат оборону в районе Крымского, Кряковки и Новотошковского. «Также наши укрепления возле Крымского попали под вражеский обстрел из 122-мм артиллерии. Кроме того, боевики время от времени применяли стрелковое оружие и гранатометы неподалеку Станицы Луганской, станции Донец, Новоалександровки и Попасной. Неподалеку Новоалександровки также зафиксировано использование боевиками минометов калибра 82 мм», - подытожили в штабе.