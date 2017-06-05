В результате стрельбы в американском городе Орландо (штат Флорида) всего погибли пять человек, включая стрелка, сообщил телеканал WFTV со ссылкой на ФБР.

«Нападавшего ликвидировала полиция, инцидент не был связан с терроризмом», - сообщил телеканал.

По данным полиции, стрельба произошла в промышленной зоне города. Стрелявший был недовольным сотрудником одного из местных предприятий, сообщает 112 Украина.

Полиция просит не звонить им в офис для получения информации и доверять только тем сведениям, которые будут появляться на официальной странице офиса в Twitter.

Как ранее сообщал ForUm, 5 июня в американском городе Орландо в штате Флорида произошла стрельба.