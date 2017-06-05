В американском городе Орландо в штате Флорида произошла стрельба, есть «многочисленные жертвы». Об этом сообщает полиция города в Twitter.

«Сотрудники офиса шерифа работают на месте происшествия, ситуация взята под контроль. Есть многочисленные жертвы. Шериф сообщит дополнительную информацию при первой возможности», - говорится в сообщении, передает УНИАН.

Как сообщает CNN, стрельба произошла в одной из промышленных зон в пригороде. В районе стрельбы перекрыты несколько улиц.

Напомним, в ночь на 12 июня 2016 года гражданин США афганского происхождения Омар Матин убил в гей-клубе города Орландо, штат Флорида, 50 человек и 53 человека ранил. Сам стрелок был ликвидирован во время полицейской операции.