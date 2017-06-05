Экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на людей в Лондоне, жертвами которого стали семь человек.

Такое сообщение джихадисты распространили через связанное с ними информационное агентство Амак.

Ранее британская полиция заявила, что установила личности нападавших, однако пока не стала разглашать их имена, сообщает Би-би-си.

«Исламское государство» часто берет на себя ответственность за террористические акты в Европе, даже если очевидной связи между злоумышлениками и ИГ не прослеживается.

Полиция и власти Британии никак не прокомментировали заявление джихадистов.

Как ранее сообщал ForUm, вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту. После этого трое вооруженных террористов вышли из автомобиля и напали с ножами на прохожих. В результате теракта погибли семь человек, еще 48 получили ранения.

Граждане Украины не пострадали в результате терактов в Лондоне.