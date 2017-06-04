Граждане Украины не пострадали в результате терактов в Лондоне. Об этом сообщатся в Twitter Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

«Информация полиции Лондона состоянию на 10:00: украинцев среди пострадавших нет», – говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что консул поддерживает контакт с компетентными органами.

Как ранее сообщал ForUm, 3 июня в результате время двух терактов в Лондоне - на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет - погибли по меньшей мере 6 человек, 48 человек были госпитализированы.