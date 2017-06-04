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Вчера, 2 июня, в Азовском море пограничники с помощью квадрокоптера обнаружили три маломерные лодки, нарушившие пограничный режим, сообщает Государственная пограничная служба.

«Военнослужащие мобильной пограничной заставы «Бердянск» Бердянского отряда во время мониторинга береговой полосы в районе Верховой, с помощью квадрокоптера в 200 мэров от побережья, обнаружили три маломерных плавсредства», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в дальнейшем при проверке пограничники выяснили, что граждане совершили выход в море с нарушением пограничного режима, а именно вне пунктов базирования маломерных плавсредств.

На владельцев лодок пограничники составили админпротокол по ст. 202 КУоАП, дела переданы в суд.
ForUm

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