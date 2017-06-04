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Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали закладку боевиками противотанковых мин на блокпосте возле оккупированного Первомайска Луганской области, сообщается в отчете миссии за 2 июня.

«Утром 1 июня на блокпосте, расположенном в 800 м к северу от подконтрольного «ЛНР» г. Первомайск (58 км к западу от Луганска), наблюдатели видели три заграждения, частично перекрывавшие дорогу, а также троих невооруженных членов «ЛНР», которые копали окоп на обочине дороги. Во второй половине дня они увидели две траншеи, которые сходились к середине дороги. Между ними остался проезд шириной примерно 2 м. Двое вооруженных членов «ЛНР» отодвинули деревянную доску с размещенными на ней 5 противотанковыми минами от каждой траншеи и таким образом позволили проехать автомобилям СММ», – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным СММ, 2 июня на этом же блокпосте члены патруля миссии увидели три заграждения, которые частично перекрывали дорогу. «Вдоль двух заграждений у каждой траншеи была деревянная доска с размещенными на ней 6 противотанковыми минами (ТМ-62). Двое присутствующих там российских офицеров из Совместного центра контроля и координации (СЦКК) сфотографировали эти ограждения, а также напомнили члену «ЛНР» на блокпосте о том, что закладывание противотанковых мин является нарушением Рамочного решения о разведении сил и средств. По словам одного из офицеров, к утру 3 июня эти мины будут извлечены», – отмечается в отчете.
ForUm

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