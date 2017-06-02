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В четверг, 1 июня, произошло возгорание мусора на несанкционированной свалке вблизи села Рожны Броварского района, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Наблюдаются очаги горения по всей площади свалки, которая составляет 200х100 метров.

Расстояние до населенного пункта около 8 километров.

В 23:10 пожар был локализован на площади 2 га.

Тушение пожара осложняется отсутствием рядом водоисточника, тушение происходит путем подвоза воды к месту возгорания.
ForUm

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