В четверг, 1 июня, произошло возгорание мусора на несанкционированной свалке вблизи села Рожны Броварского района, сообщает пресс-служба ГосЧС.
Наблюдаются очаги горения по всей площади свалки, которая составляет 200х100 метров.
Расстояние до населенного пункта около 8 километров.
В 23:10 пожар был локализован на площади 2 га.
Тушение пожара осложняется отсутствием рядом водоисточника, тушение происходит путем подвоза воды к месту возгорания.
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