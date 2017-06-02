Правоохранитель, который хотел похитить российского бизнесмена, прикрывался фиктивными связями с главой СБУ Василий Грицак. Об этом на брифинге в пятницу заявил заместитель начальника главного управления СБУ Киева и Киевской области Павел Данюков.

«Было установлено, что правоохранитель, имея связи в криминальных кругах, предложил свои услуги по похищению потерпевшего. Кроме физического похищения он предложил, и это нас удивило, план похищения коммерсанта, как задействование в этом похищении именно СБУ», - сказал он, сообщает УНИАН.

«Прикрываясь своими связями с главой СБУ Василием Грицаком, этот правоохранитель предлагал осуществить захват коммерсанта путем заведения против него уголовного производства и депортации в РФ», - сказал Данюков.

Он отметил, что это могло быть сделано для дискредитации Грицака.

«Никаких связей с СБУ и председателем злоумышленник не имел. Возможно, они хотели дискредитировать Службу безопасности и Василия Грицака», - подчеркнул он.

Как ранее сообщал ForUm, прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержала группу лиц, в состав которой входил один из руководителей подразделения полиции, которые по заказу гражданина РФ, за денежное вознаграждение в размере 17 млн ​​долларов, пытались организовать похищение и переправку на территорию России бывшего гражданина РФ.

По данным СМИ, преступники пытались похитить владельца Обуховского картонного комбината Владимира Крупчака.