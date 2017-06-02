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Правоохранители проводят допрос подозреваемого в покушении на добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву, который сейчас находится на стационарном лечении в больнице в Киеве. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

«Подозреваемый задержан, сейчас он находится на стационарном лечении, однако с ним проводятся активные следственные действия. В настоящее время проводится его допрос. Я не буду акцентировать внимание на его фамилии, первой или второй, его личность будет установлена законным путем», - сказал он журналистам в Днипре в пятницу, сообщает 112 Украина.

Князев также подчеркнул, что подозреваемый был задержан именно благодаря оперативным действиям Окуевой.

Как сообщал ForUm, 1 июня в Киеве на Подоле было совершено покушение на экс-руководителя добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену, экс-бойца полка «Киев» Амину Окуеву.

В полиции основной версией покушения считают патриотическую позицию супругов.

У нападавшего был изъят паспорт гражданина Украины на имя  Александр Дакар.

По данным СМИ, нападавшим оказался питерский бандит Артур Денисултанов-Курмакаев по прозвищу «Динго», который убил экс-охранника Кадырова.
ForUm

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