Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры и при содействии внутренней безопасности Нацполиции разоблачили на взятке двух сотрудников патрульной полиции одного из райотделов Харьковщины, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что патрульные потребовали от местного жителя деньги за несоставление административного протокола по поводу дорожно-транспортного происшествия. Накануне водитель совершил незначительное автоаварию без пострадавших, но скрылся с места

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленников, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, у здания райотдела во время получения взятки в размере пятьсот долларов США и одиннадцать тысяч гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.