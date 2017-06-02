Юристы Службы безопасности Украины проанализируют нарушения, которые могли допустить журналисты программы «Схемы» в расследовании об автопарке сотрудников ведомства.

Об этом заявил пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Предварительно я видела, что они обнародовали персональные данные оперативных сотрудников. Думаю, что будем разбираться, будем смотреть. Я сейчас не готова сказать конкретно, наши специалисты должны осуществить исследования», - сказала Гитлянская Украинской правде.

Она также отметила, что подразделение, которое снимали журналисты, занимается защитой критической инфраструктуры страны (инфраструктура, разрушение которой может иметь влияние на национальную безопасность и оборону, среду, привести к значительным финансовым убыткам и человеческим жертвам).

«В программе были не все сотрудники – были и люди, которые не имеют отношения к Службе безопасности. Но, среди прочего, были и сотрудники, которые теперь, к сожалению, не смогут работать, поскольку их личные данные обнародованы», - сообщила пресс-секретарь.

Она добавила, что речь идет об обнародовании фамилий, должностей и лиц сотрудников службы.

Напомним, журналисты программы «Схемы» заявили, что Служба безопасности Украины давила на их сотрудников с целью недопущения выхода в эфир программы, которая расследует коррупцию в рядах самого СБУ. В программе говорится, что стоимость автомобилей работников Главуправления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ не соответствует уровню их доходов

Несмотря на это журналисты обнародовали выпуск программы.