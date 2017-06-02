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Прокуратура Одесской области удовлетворила ходатайство эксперта Киевского городского клинического бюро судебно-медицинских экспертиз по эксгумации тел шестерых погибших в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Инну Вербу.

По ее словам, эксгумация тел погибших будет проведена в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках, произошедших в Одессе 2 мая 2014 года. Дата экспертизы пока не определена.

Как сообщалось, прокуратура направила десятки экспертных заключений на судебное рассмотрение для установления обстоятельств гибели участников массовых беспорядков.

Сейчас уголовное производство по фактам совершения ряда преступлений большой группой лиц во время массовых беспорядков 2 мая 2014 года рассматривает городской суд Черноморска Одесской области.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибло 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.

Обвинение инкриминирует 22 подсудимым совершение преступлений по признакам ч. 2 ст. 294 (массовые беспорядки, приведшие к гибели людей или другим тяжким последствиям) и ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Пятеро обвиняемых, в том числе граждане Украины Долженков, Корчинский, Романюк и граждане Российской Федерации Сакаулов и Мефедов, находятся в СИЗО. На предыдущих заседаниях суда свидетели, в том числе офицер полиции, подтвердили их активное участие в массовых беспорядках.
ForUm

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