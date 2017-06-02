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Несмотря на установленный 1 июня «режим тишины», НВФ продолжили совершать вооруженные провокации против сил АТО. Несколько снизив интенсивность вражеского огня на отдельных участках линии соприкосновения, в течение минувших суток противник 28 раз применял оружие против подразделений ВС Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, дважды боевики били и из минометов запрещенного минскими соглашениями калибра.

Больше всего нарушений – 18 – зафиксировано на приморском направлении.  Там  уже вечером под враждебные обстрелы попали опорные пункты сил АТО, которые расположены в районе Широкино, Водяного, Чермалыка и Талаковки. Враг использовал гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Около 21:00 боевики обстреляли укрепления на подступах к Марьинке из минометов калибра 82 мм.  

На донецком направлении произошло два нарушения режима тишины. Так, ближе к вечеру противник из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял позиции украинских военных в районе Зайцево. А ближе к полуночи пророссийские НВФ применили 82-мм минометы, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы во время обстрела одного из опорных пунктов в южном пригороде Авдеевки.

На луганском направлении за прошедшие сутки зафиксировано 8 фактов использования НВФ оружия. После 18:00 и до полуночи бандиты обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты сил АТО в районе Новозвановки и Новоалександровки, а под конец суток били из 120-мм минометов по позициям ВСУ у Крымского, из минометов калибра 82 мм – неподалеку Кряковки.

На протяжении прошедших суток потерь среди бойцов украинской армии не было.
ForUm

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