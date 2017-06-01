Лица, руководившие захватом Крыма, установлены, заявил министр юстиции Павел Петренко.

«Мы сделали хронологию захвата Российской Федерацией Крыму по датам и локациям», - заявил он на пресс-конференции, передает Украинская правда.

По словам главы Минюста, операция по захвату как полуострова, так и других территорий Украины тайно готовилась десятилетиями, в частности, ФСБ РФ.

«Нами установлен через показания свидетелей и другие доказательства, которые мы собрали и подали в ЕСПЧ, конкретный перечень должностных лиц РФ, которые осуществляли координацию захвата Крыма, руководили этой операцией, и этот перечень еще не полный», - сказал он.

Петренко сообщил, что управлением всех мероприятий непосредственно на территории Крыма занимался некий Антюфеев, бывший «министр безопасности» Приднестровья, а с лета 2014 – «вице-премьер «ДНР» по вопросам госбезопасности». «Чистый кадровый сотрудник спецслужб Российской Федерации», - сказал министр.

Он назвал и другие должности и фамилии из списка:

- министр обороны РФ Шойгу;

- его заместители Панков и Булгаков;

- начальник Генштаба РФ Герасимов;

- заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Федотенков;

- заместитель командующего Южным военным округом РФ Турченюк;

- командующий Черноморским флотом РФ Витко;

- начальник береговых войск ЧФ РФ Остриков.

По словам главы Минюста, все эти лица и их преступные действия были зафиксированы и переданы в Европейский суд по правам человека.

Петренко также рассказал, как шаг за шагом Россия захватывала Крым.

Так, во время первого блока операции 27 февраля 2014 года россияне блокировали порт Феодосии, аэропорты «Симферополь» и «Бельбек», а также крымские перешейки путем блокирования постов ГАИ «Чонгар», «Турецкий вал» и «Перекоп», 28 числа они заблокировали работу ГП «Крымаэрорух». 2 марта была перекрыта переправа Крым-Кавказ (Керчь), 3 марта – Севастопольская и Стрелковая бухты.

«Это все делали регулярные войска вооруженных сил РФ», - подчеркнул министр.

Второй блок, по его словам, - это блокирование украинских военных объектов. Оно происходило с 20-х чисел февраля.

«21-22 февраля в Крыму имели место передвижения более 30 единиц бронированной техники РФ, 25 февраля были первые попытки блокирования украинских военных кораблей, в частности «Славутича». А уже 27-28-го началось открытое активное блокирование военных частей ВСУ, похищения военных и захват их в плен», - рассказал глава Минюста.

Он подчеркнул, что все это были скрыты действия, а открыто украинские военные части были захвачены россиянами уже 19 марта 2014 года.

Как известно, ранее генпрокурор Юрий Луценко назвал фамилии 18 российских военных чиновников, которым сообщили о подозрении в организации гибридной войны с Украиной. Среди них было много фамилий, которые называл Петренко.