Русофобия в некоторых странах хлещет через край, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главными редакторами международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает ВВС.

«На мой взгляд, это связано с тем, что утверждается многополярный мир, а это не нравится монополистам... Происходит это не в последнюю очередь благодаря борьбе России за свои интересы. Хочу подчеркнуть, за свои законные интересы», - заявил он.

При этом попытки сдерживать Россию не работают, подчеркнул Путин.

«Некоторое время назад наши партнеры в отдельных странах или группе стран начали предпринимать попытки сдерживать Россию, сдерживать ее законное стремление к обеспечению своих национальных интересов, предпринимая всякие не вписывающиеся в рамки международного права действия, в том числе, ограничения экономического характера, а теперь видят, что это не работает, эффект - нулевой», - сказал Путин.

По словам российского президента, он надеется, что русофобские настроения в мире будут не бесконечны, и мир придет к осознанию их контрпродуктивности.

Напомним, в Сенате США предложили ужесточить санкции против России.