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Европейский Союз начинает крупнейшую программу по борьбе с коррупцией в Украине. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил Комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан.

«Мы официально открываем евросоюзную инициативу по борьбе с коррупцией в Украине, огромнейшую программу поддержки ЕС в сфере борьбы с коррупцией на данный момент», - заявил Хан.

По словам Хана, Датское агентство международного развития уже начало реализацию соответствующей программы. В свою очередь консультативная миссия ЕС также начинает привлечение международных экспертов к программе, сообщает УНИАН.

Отметим, антикоррупционная инициатива ЕС призвана усилить способность новообразованных антикоррупционных институтов и укрепить внешний контроль за процессом реформ со стороны Верховной Рады, гражданского общества и СМИ.

Также Хан заявил, что коррупция - главный фактор, который препятствует экономическому и политическому развитию Украины. 

Напомним, первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон заявил, что Украина движется вперед в борьбе с коррупцией, но несколько медленно
ForUm

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