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Отстраненный председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров просил детективов Национального антикоррупционного бюро предоставить ему возможность выехать в США для прохождения лечения папиллярного рака щитовидной железы по протоколу «АТА» (рекомендованный курс лечения/наблюдения 5 лет), который ему рекомендовали в Национальном институте изучения диабета, болезней пищеварительной системы и почек (г. Бетесда, штат Мериленд) на период с 11 по 30 июня 2017 г.

 

Об этом говорится в поданном в НАБУ прошении отстраненного главы ГФС и заключении судебного медицинской экспертизы относительно состояния его здоровья, которые есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

В частности Насиров просил детектива первого отдела детективов первого подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ Клименко приостановить криминальное производство, по которому отстраненному главе ГФС объявлено подозрение, разрешить ему выезд на лечение в период с 11 по 30 июня 2017 года в отделение клинической эндокринологии Национального института изучения диабета, болезней пищеварительной системы и почек (г. Бетесда, штат Мериленд), выдать ему загранпаспорт, временно снять с него электронный браслет и обеспечить беспрепятственный выезд с территории Украины.

К прошению Насиров приложил среди прочего заключение судебно-медицинской экспертизы состояния его здоровья. В заключении говорится, что клиническими врачами у Насирова было установлено протекание следующих заболеваний:

ишемическая болезнь сердца (нестабильная стенокардия (02.03.2017) винцевых артерий;

рак (папиллярный) щитовидной железы (Т1а, Нх, Мх: подозрение на Мте в лимфотическом узле 3 яремного колектра справа) и другие.

По данным издания, именно для послеоперационного терапевтического лечения рака Насиров и просит разрешить ему выезд за границу, так как лечение по рекомендованному ему протоколу «АТА» в Украине не возможно.

Напомним, ранее Насиров попросил детективов НАБУ вернуть ему заграничный паспорт. Он предоставил следствию документы, которые подтверждают настоятельную необходимость выезда за границу на лечение. 

Однако 30 мая детективы Бюро отказали отстраненному председателю ГФС в предоставлении разрешения на выезд за пределы Украины.

 
ForUm

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