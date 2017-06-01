Галицкий районный суд Львова удовлетворил ходатайство о предоставлении разрешения на проведение специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении группы из четырех человек по подозрению в подготовке теракта.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

По данным ведомства, «4 жителей Львова на протяжении 2014 года создали группу и провели активные действия, направленные на совершение террористического акта в городе».

Так, они нашли боеприпасы в виде ручных гранат РГ-42 и Ф-1 с подрывателями, изготовили самодельное радиоуправляемое взрывное устройство и имели целью с его помощью подорвать электроподстанцию, расположенную на территории регионального ландшафтного парка «Вознесения» во Львове. 4 ноября 2014 года по пути к месту совершения преступления преступники были задержаны сотрудниками СБУ, а взрывное устройство удалено и обезврежено, в связи с чем террористический акт не был доведен до конца.

За совершение указанного преступления террористам грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.