Администрация президента США выпустила новую анкету для заявителей на получение визы в страну, в соответствии с которой могут запрашивать данные социальных сетей за последние 5 лет и биографическую информацию за 15 лет.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Reuters.

«Согласно новым процедурам, консульские должностные лица могут запросить номера всех предыдущих заграничных паспортов, данные социальных сетей за последние пять лет, адреса электронной почты и номера телефонов, а также биографическую информацию за последние 15 лет, включая адреса, места работы и историю путешествий», - говорится в сообщении.

Отмечается, что подобную дополнительную информацию будут запрашивать при условии, если она, как сказал представитель Госдепартамента, «необходима для подтверждения личности или проведения более строгой проверки в целях национальной безопасности».

Новые анкеты для проверки потенциальных гостей США были одобрены 23 мая Управлением по вопросам менеджмента и бюджета, несмотря на критику со стороны ряда должностных лиц из сферы образования и академических групп в период общественного обсуждения.

Критики утверждают, что новые вопросы будут чрезмерно обременительными, приведут к длительным задержкам в обработке информации и станут препятствием притоку иностранных студентов и ученых в США.

Государственный департамент ранее заявил, что ужесточение опросов будет применяться к заявителям на получение визы в связи с террористической угрозой, или другими факторами, связанными с угрозой национальной безопасности.