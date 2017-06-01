также в разделеМир
СМИ сообщают о смерти основателя информагентства ИГИЛ 8
Клинтон расшифровала загадочное слово Трампа: это послание Кремлю 49
Обама купил в Вашингтоне дом за $8 миллионов 34
Илон Маск покинет совет при Трампе, если США выйдут из соглашения по климату 29
В Минобороны РФ назвали причину крушения Ту-154 64
Политикам Черногории запретили въезд в РФ из-за НАТО 57
СМИ: Трамп решил выйти из парижского соглашения по климату 50
Российские пранкеры позвонили премьеру Черногории от имени Порошенко 119
Трамп придумал новое слово и озадачил соцсети 66
В России суд постановил удалить фильм «Он вам не Димон» 35
В бывшей квартире Джона Леннона в Ливерпуле нашли три трупа 65
Взрыв в Кабуле: погиб водитель и ранены четверо журналистов ВВС 35
Ответственность за теракт в Кабуле взяло на себя ИГ 36
Число жертв взрыва в Кабуле достигло 90 человек 101
В Литве полностью укомплектовали батальон НАТО 27
Трамп в нарушение протокола раздает мировым лидерам номер мобильного 35
США начали поставлять вооружение сирийским курдам 45
Взрыв в Кабуле: 20 человек погибли, 300 – ранены 43

Администрация президента США выпустила новую анкету для заявителей на получение визы в страну, в соответствии с которой могут запрашивать данные социальных сетей за последние 5 лет и биографическую информацию за 15 лет.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Reuters.

«Согласно новым процедурам, консульские должностные лица могут запросить номера всех предыдущих заграничных паспортов, данные социальных сетей за последние пять лет, адреса электронной почты и номера телефонов, а также биографическую информацию за последние 15 лет, включая адреса, места работы и историю путешествий», - говорится в сообщении.

Отмечается, что подобную дополнительную информацию будут запрашивать при условии, если она, как сказал представитель Госдепартамента, «необходима для подтверждения личности или проведения более строгой проверки в целях национальной безопасности».

Новые анкеты для проверки потенциальных гостей США были одобрены 23 мая Управлением по вопросам менеджмента и бюджета, несмотря на критику со стороны ряда должностных лиц из сферы образования и академических групп в период общественного обсуждения.

Критики утверждают, что новые вопросы будут чрезмерно обременительными, приведут к длительным задержкам в обработке информации и станут препятствием притоку иностранных студентов и ученых в США.

Государственный департамент ранее заявил, что ужесточение опросов будет применяться к заявителям на получение визы в связи с террористической угрозой, или другими факторами, связанными с угрозой национальной безопасности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года