Украина заняла 154 место в «Глобальном индексе миролюбия». Об этом говорится в отчете Лондонского института экономики и мира, в котором анализируется ситуация в 163 странах, сообщает 112 Украина.

При исследовании ученые учитывали экономическую и политическую стабильность государств, соблюдение прав человека, террористическую угрозу и вооруженные конфликты.

Первое место в рейтинге заняла Исландия, которая возглавляет его с 2008 года. За ней следуют Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания.

Украина заняла в рейтинге 154 место, тогда как страну-агрессора Россию британцы посчитали более «миролюбивой» - она на 151 месте.

Также Украина заняла 12-е место по милитаризации. Самым милитаризированным признан Израиль, на втором месте – РФ, а на третьем Северная Корея.

Аутсайдером списка стала Сирия. За ней следуют Южный Судан, Ирак и Афганистан.

Самые заметные ухудшения, согласно индексу, произошли в Северной Америке, в основном за счет США, которые опустились на 11 пунктов - до 114-го места.

Самым мирным регионом остается Европа.

Согласно опубликованным данным, 93 страны улучшили свои позиции, в то время как 68 опустились в этом рейтинге. Авторы исследования отмечают положительную динамику, в том числе, исходя из зафиксированного ими низкого уровня государственного террора в рассматриваемых странах, а также за счет вывода части иностранных войск из Афганистана. Тем не менее, авторы доклада предупреждают, что пока еще рано говорить об устойчивой тенденции укрепления мира.