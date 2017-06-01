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Киевсовет сегодня намерен рассмотреть и принять решение, согласно которому бойцы  добровольческих батальонов, участвовавшие в АТО, могли получить официальный статус участника боевых действий. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в начале заседания, сообщает пресс-служба Киевсовета.

«Вчера у меня была 5-часовая встреча с киевлянами-участниками АТО. У людей есть масса вопросов, на которые они хотят получить ответы. На переднем крае как всегда стоят органы местного самоуправления и мэры городов, которые непосредственно общаются с ветеранами и понимают их проблемы. К сожалению, до сих пор не все вопросы урегулированы законодательно. Поэтому мы как местные власти должны быть инициаторами изменений и оперативно отвечать на запросы общества», - сказал Кличко.

Одним из таких вопросов, отметил мэр Киева, является статус бойцов добровольческих батальонов, которые были участниками АТО, но, которым до сих пор не предоставлен такой официальный статус.

Под стенами КГГА проходит митинг в поддержку представления от  относительно воинов-добровольцев. 
ForUm

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