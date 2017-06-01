Пока государство не проведет взаиморасчеты с тепло- и газоснабжающими предприятиями, должен быть внедрен мораторий на отключение от газоснабжения объектов, обеспечивающих жителей Киева необходимыми коммунальными услугами. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в начале заседания Киевсовета, сообщает его пресс-служба.

«Все вы знаете о сложной ситуации, сложившейся с горячим водоснабжением в городе. И причина - уже не только гидравлические испытания. В столице остановили газоснабжение ТЭЦ-6, которая обеспечивает теплоэнергией Деснянский район Киева. Я обратился к правительству с тем, чтобы решить эту проблему - ввести мораторий на прекращение энергоснабжения стратегических объектов, обеспечивающих население жизненно важными услугами», - подчеркнул Кличко.

Мэр отметил, что отключение теплоэлектроцентрали осуществлено дочерним предприятием НАК «Нафтогаз» «Укртрансгаз» в связи с задолженностью «Киевэнерго» за транспортировку природного газа. Сумма долга превышает 370 млн грн, из которых 108 млн грн - непрофинансированные из государственного бюджета субсидии и льготы.

«Сегодня десятки тысяч семей киевлян стали заложниками финансовых взаимоотношений двух монополистов - «Нафтогаза» и «Киевэнерго», в том числе вызванных долгом госбюджета за предоставленные льготы и субсидии, а также разницей в тарифах. Тысячи домов остались без горячей воды, при том, что большинство киевлян продолжает своевременно платить за коммунальные услуги и заслуживает надлежащего снабжения, - отметил Кличко. - Я обратился к правительству с тем, чтобы немедленно урегулировать ситуацию, - поручить «Нафтогазу» восстановить энергоснабжение ТЭЦ. Пока государство не проведет взаиморасчеты с тепло- и газоснабжающими предприятиями, должен быть установлен мораторий на отключение от газоснабжения объектов, обеспечивающих жителей Киева необходимыми коммунальными услугами».

Напомним, 30 мая в «Киевэнерго» заявили, что «Киевтрансгаз» полностью остановил газоснабжения столичной ТЭЦ-6, которая обеспечивает теплоэнергией (горячей водой и зимой отоплением) Оболонь, Троещину, Радужный и Воскресенский массивы.

В компании отметили что основная причина прекращения газоснабжения на теплоисточники Киева – накопленные государством и потребителями долги за услуги теплоснабжения.