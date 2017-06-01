Ответственность за прорыв тепломагистрали на Голосеевском проспекте лежит на компании «Киевэнерго», которая должна компенсировать убытки пострадавшим киевлянам. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в начале заседания Киевсовета, сообщает его пресс-служба.

«Мы обязали «Киевэнерго», чтобы на участках, где происходят гидравлические испытания теплосетей, жестко соблюдать меры безопасности - предупреждать людей, выставлять защитные ограничения - чтобы ни в коем случае ни киевляне, ни их имущество не пострадали», - сказал он.

По его словам, также «Киевэнерго» должно компенсировать все убытки тем людям, машины или иное имущество которых пострадало во время этого прорыва.

Напомним, 29 мая в Голосеевском районе Киева в результате прорыва тепломагистрали был поврежден жилой дом и припаркованные возле места происшествия автомобили.