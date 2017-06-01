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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Украина не позволит расшатать межконфессиональный мир в стране.

Об этом он сказал во время национального молитвенного завтрака, сообщает Укринформ.

«Как председатель Верховной Рады заявляю, что мы не позволим российскому оккупанту расшатать и нарушить межконфессиональный мир в Украине через своих агентов влияния», - сказал Парубий.

По его словам, наше государство может гордиться не только межконфессиональным миром и согласием разных конфессий, но и их активным сотрудничеством.

Как известно, Верховная Рада планировала рассмотреть два законопроекта. Первый из них - «О внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» (относительно изменения религиозными организациями подчиненности), второй – «Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Верховной Радой страной-агрессором». Однако рассмотрение этих документов отложили на неопределенное время. 
ForUm

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