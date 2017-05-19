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Верховная Рада рассмотрит законопроекты о религиозных организациях на следующей неделе, когда уменьшится градус общественного напряжения. Об этом в эфире 5 канала заявил народный депутат от «Народного фронта» Игорь Гузь.

«Парламент не побоялся (рассматривать законопроекты о религиозных организациях. - Ред.). Перенос или отсрочка рассмотрения немножко убавит тон. Я не знаю, будут ли такие делегации в следующий раз, может немного меньше, но, я думаю, на следующей неделе эти законопроекты будут рассматриваться», - сказал парламентарий, говоря о вчерашних протестах против принятия этих законопроектов под парламентом.

Как известно, Верховная Рада намерена принять два законопроекта. Первый из них - «О внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» (относительно изменения религиозными организациями подчиненности), второй – «Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Верховной Радой страной-агрессором».

Эта законодательная инициатива  вызвала недовольство в Москве.
ForUm

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