Стокгольмский арбитраж полностью удовлетворил требования «Нафтогаза» по принципу «бери или плати».

Об этом сообщили в пресс-службе Нафтогаза на Facebook. Также в ведомстве сообщили об удовлетворении других важных требований.

«Суд удовлетворил требование Нафтогаза о пересмотре цены с учетом рыночных условий и отменил запрет на реэкспорт газа», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Замглавы МИД Елена Зеркаль сообщила BBC Украина, что арбитраж поможет «устранить все серые зоны в контрактах, которые предоставляли возможность Газпрому трактовать их в свою пользу».

Как все начиналось

Почти три года назад, 16 июня 2014 года, российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» с разницей в несколько часов обратились в Стокгольмский международный арбитраж с исками друг против друга.

«Газпром» требовал взыскать с «Нафтогаза» 4,5 млрд долларов за поставленный, но не оплаченный газ.

Во-первых, речь шла о долге в почти 1,5 млрд долларов за ноябрь-декабрь 2013 года. Именно долги, накопленные во второй половине 2013 года, дали толчок московским договоренностям между президентами Януковичем и Путиным в декабре предыдущего года.

Согласно этим договоренностям, цену на российский газ для Украины снизили с 400 до 268 долл. за тыс кубов в обмен на политические уступки в виде отказа от европейской интеграции. К этим договоренностям относится также получение кредита на 3 млрд долларов, оформленного в еврообигациях, судебный спор по которому сейчас проходит в Лондоне.

Вторая часть долга в 3 млрд долларов сформировалась за апрель-май 2014 года. Именно на это время пришлось максимальное обострение внутриполитической ситуации в Украине и ее отношений с Россией из-за аннексии Крыма и начала конфликта на востоке страны.

Новая украинская власть, пришедшая на смену команде бежавшего в Россию президента Виктора Януковича, отказалась платить по газовым счетам, называя цену в 400 долларов за тыс. кубов, к которой вернулся российский монополист, «нерыночной».

«Нафтогаз», в свою очередь, требовал установления справедливой и рыночной цены на газ, который «Газпром» поставляет в Украину. В иске также содержалось требование взыскать с «Газпрома» переплату за газ, который российская компания поставляла «Нафтогазу» с 2010 года. По оценкам предприятия, такая переплата составила 6 млрд долларов.

На момент начала арбитража Украина была третьим рынком «Газпрома» после Германии и Турции, и, по словам тогдашнего украинского премьера Арсения Яценюка, только за время действия контракта, заключенного в январе 2009 года, заплатила России за газ около 50 млрд долларов.

Требования сторон

Спор в Стокгольмском арбитраже разделился на две части - по контракту поставок российского газа в Украину и контракту на транспортировку российского газа в Европу по территории Украины. Впоследствии «Нафтогаз» добавил еще один пункт к спору, обжаловав условие контракта о запрете реэкспорта газа.

Кроме того, за три года суммы требований обеих сторон выросли в разы.

По данным «Нафтогаза», по состоянию на 29 мая 2017 года размер исковых требований сторон составил:

со стороны «Нафтогаза» - 30,3 млрд долларов (18 млрд долларов по контракту на поставку газа и 12,3 млрд долларов по контракту на транзит),

со стороны «Газпрома» - 47,1 млрд долларов (преимущественно по контракту на поставку газа).

Как объяснял в интервью ВВС Украина Алан Райли, профессор права в City Law School, City University London, многое в этом споре касается требования «бери или плати» в контракте от 2009 года.

По его словам, «проблема этого условия заключается в том, что обстоятельства складываются так, что вам не нужны большие объемы газа, вы остаетесь с большим количеством газа, за который вы не можете заплатить, и этот долг будет становиться все больше и больше. Кроме того, по контракту вы не можете перепродавать этот газ. То есть этот контракт заводит Украину в тупик с огромным долгом перед «Газпромом».

Кроме того, достаточно сложным является и вопрос цены на газ, на которую влияет не только чисто экономическая формула, но и, например, договоренности о базировании российского Черноморского флота в Крыму с 2010 года - так называемые «Харьковские соглашения»: «Тогда россияне говорили, что мы вам давали скидку в 100 долларов за тысячу кубов за базирование в Крыму Черноморского флота, но теперь, когда «Крым наш», вы потеряли скидку».

«Зимние пакеты»

Одновременно с обращением в Стокгольмский арбитраж в июне 2014 года «Газпром» прекратил поставки газа Украине.

При посредничестве Еврокомиссии к осени 2014 года стороны вернулись за стол переговоров, и после семи раундов 30 октября 2014 года заключили временное соглашение о поставках газа в отопительный сезон, получившее название «зимний пакет».

Согласно договоренностям, «Газпром» возобновил поставки газа в Украину после того, как Киев вернул долг за ноябрь-декабрь 2013 года в 1,45 млрд долларов и предоплатил зимние поставки.

Цена газа во временном контракте осенью 2014 года была ниже той, которую «Газпром» требовал от Киева еще весной.

До конца 2014 года цена газа для Украины составляла 378 долларов за тысячу кубометров, а с начала 2015 года и до марта - 365 долл. за тысячу кубов.

Осенью 2015 года «Газпром» и «Нафтогаз» заключили еще один «зимний пакет», - уже с ценой газа в 232 долларов за тысячу кубов.

Впрочем, уже в ноябре 2015 года Украина вообще отказалась от импорта газа из России, объяснив это достаточными запасами в хранилищах, сокращением потребления и ростом поставок газа с европейского направления.

Трехсторонние газовые переговоры Украина-Россия-ЕС в 2016 году так ничем и не закончились. А зима 2016-2017 годов стала первой, которую Украина прожила «без капли» газа из России.

Газовый реверс

На условия последних газовых договоренностей и в целом на ход переговоров значительным образом повлияло открытие нового маршрута поставок газа в Украину - с территории Европы, преимущественно через Словакию.

Эксперты до сих пор спорят, «сколько молекул российского газа» в газе, который Украина импортирует из Европы, куда Россия поставляет свой газ через Беларусь и «Северный поток».

Открытым остается и так называемый вопрос «виртуального реверса», ведь Украина продолжает оставаться одним из главных транзитеров российского газа в Европу, хотя объемы транзита заметно уменьшились.

Однако по состоянию на конец мая 2017 года Украина прожила 550 дней без российского газа. При этом прошло уже 1000 дней, как Украина получает газ по реверсным поставкам.

За это время европейский маршрут поставок обеспечил поступление в Украину 27 млрд кубов газа.