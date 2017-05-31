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Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью Любомира Гузара.

«Сегодня скончался Блаженнейший Любомир, верховный архиепископ-пенсионер Украинской Греко-Католической Церкви. Искренне скорблю со всеми верными УГКЦ и всей Украиной. Выражаю глубокое уважение этому светлому человеку, настоящему подвижнику, который смело нес слово Господне украинцам в двух веках на рубеже двух тысячелетий», - говорится в соболезновании Президента.

Глава государства вспомнил одно из последних интервью Гузара, в котором он пророчески сказал слова: «Мир значит любить друг друга. Мир – это не есть отсутствие борьбы».

«Выполняя его приказ по зову сердца мы должны продолжать бороться за Украину, за мир, за любовь», - отметил Президент.
ForUm

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