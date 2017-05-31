Секретарь СНБО Александр Турчинов поручил руководству АТО уничтожать российские беспилотники, которые незаконно пересекают госграницу. Об этом он заявил во время поездки на место ведения активных боевых действий в район Марьинки и Красногоровки, сообщает пресс-служба СНБО.

Турчинов отметил, что в последнее время враг значительно активизировал ведение всех видов разведки, в том числе, воздушной, с нарушением государственной границы Украины.

«Так, с российских аэродромов на оккупированную территорию запускают БПЛА оперативно-тактического уровня типа «Форпост», которые передвигаются вдоль линии соприкосновения, собирают информацию и корректируют артиллерийский огонь по нашим позициям», - сказал он.

Секретарь СНБО Украины обратил внимание руководства АТО на необходимость уничтожения оперативно-тактической российской беспилотной техники, незаконно пересекающей границу, находясь на оккупированной территории в украинском воздушном пространстве: «Для этого у нас есть все основания».