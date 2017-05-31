Вооруженные силы Украины с 1 июня будут соблюдать «режим тишины» вдоль всей линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщает украинская сторона в СЦКК.

«31 мая руководство Вооруженных сил Украины отдало распоряжение командирам всех уровней о запрете использования всех видов вооружения и боеприпасов в период с 00.00 часов 01.06.2017 до 00.00 часов 02.06.2017», - говорится в сообщении.

Впрочем, в случае возникновения со стороны противника угрозы жизни военнослужащих, мирных жителей, а также попыток изменения линии соприкосновения, подразделения ВСУ будут готовы исключительно в ответ применить оружие, резюмировали в СЦКК.