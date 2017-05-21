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Турецкие власти официально опубликовали решение о внесении изменений в порядок взаимных поездок и признания нового (внутреннего) украинского паспорта (ID-карты) как проездного документа (travel document) для поездок граждан Украины в Турцию.

Об этом сообщил председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк.

«Ждем ноты МИД с официальной датой начала поездок. Я думаю, одна-две недели», 0 написал он в Facebook.

По словам главы ГМС, украинцы уже оформили более 550 тысяч новых ID-карт.  

Напомним, Украина и Турция подписали соглашение о взаимных поездках граждан по ID-картам 14 мая.
ForUm

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