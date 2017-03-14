Украина и Турция подписали соглашение о взаимных поездках граждан по ID-картами.

Как сообщает пресс-служба правительства, подписание состоялось в ходе официального визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Турецкую Республику.

Положениями указанного соглашения предусматривается, что граждане Украины и граждане Турецкой Республики, пользующиеся паспортами в форме карты (ID), которые содержат бесконтактный электронный носитель, смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории Турции и Украины соответственно сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Напомним, 10 марта Кабинет Министров Украины одобрил решение о подписании соглашения с Турецкой Республикой об условиях взаимных поездок граждан по ID-картам.