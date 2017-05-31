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Украинская легкоатлетка Наталья Лупу дисквалифицирована Международной ассоциацией легкоатлетических ассоциаций (IAAF) на восемь лет за использование допинга.

Впервые 29-летняя Лупу попалась на употреблении допинга в марте прошлого года, но была оправдана, так как содержание запрещенного вещества в организме спортсменки не превышало одного микрограмма.

Как сообщает официальный сайт IAAF, Лупу повторно попалась на употреблении допинга и будет дисквалифицирована на восемь лет (до 26 декабря 2024 года), передает УНИАН.

Наталья Лупу – победительница чемпионата Европы 2013 года в Гетеборге, обладательница серебра зимнего чемпионата мира 2012 года, бронзовый призер чемпионата Европы в Праге-2015, а также чемпионка Всемирных военных игр-2015.
 
ForUm

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